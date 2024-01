Nel futuro di Walker Scobell, protagonista della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, potrebbe forse esserci un ruolo nella saga di Star Wars.

Il giovane attore, che sta conquistando il pubblico e la critica fin dalla sua interpretazione in The Adam Project accanto a Ryan Reynolds, ha infatti svelato di avere il desiderio di recitare in uno dei progetti ambientati nell’universo creato da George Lucas.

In un video dedicato al dietro le quinte della lotta contro Echidna, mostrata nel quarto episodio dello show tratto dai romanzi di Rick Riordan, Walker dichiara:

Avete visto Il Risveglio della Forza, il film di Star Wars? Possono parlarne, è della Disney… Ho sempre voluto avere un combattimento con le spade laser, fuori nella neve. Quanto sarebbe fantastico? Una battaglia finale. Vere spade laser.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è prodotta per Disney+, come gli show di Star Wars, e Scobell potrebbe quindi avere qualche chance in più di realizzare prossimamente il suo sogno.

Che ne pensate? Vorreste vedere Walker Scobell con un ruolo nella saga di Star Wars?

Potete rimanere aggiornati su Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant