tornerà a lavorare per la tv con una serie di cui, che aveva già distribuito a livello internazionale, di cui non è stato svelato il titolo.

I produttori hanno dato il via libera al progetto, annunciando che si inizierà a girare entro la fine dell’anno. Per ora non si possono conoscere molti dettagli riguardanti la trama.

L’attrice, sceneggiatrice e produttrice aveva stretto un accordo con Amazon, della durata di tre anni, che è stato firmato nel mese di settembre 2019 e prevedeva la realizzazione di contenuti originali.

Un anno fa, circa, era emersa online la notizia della produzione di un reboot, in versione televisiva, di Mr. e Mrs. Smith che avrebbe dovuto vedere Phoebe Waller-Bridge impegnata accanto a Donald Glover nel ruolo della protagonista. La star, per divergenze creative, ha però abbandonato il progetto che è rientrato nella fase di casting. Il protagonista di Atlanta è invece ancora coinvolto come protagonista maschile, produttore e co-creatore in collaborazione con Francesca Sloane. L’autrice di Fleabag era invece apparsa recentemente in Run, la comedy con Merritt Wever e Domhnall Gleeson di cui è anche produttrice.

Non resta quindi che attendere per scoprire di cosa parlerà la nuova serie di Phoebe Waller-Bridge prodotta per Prime Video!

Fonte: Deadline