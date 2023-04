La piattaforma di streaming Prime Video userà la nuova tecnologia legata all’Intelligenza Artificiale per poter aiutare chi non riesce a sentire in modo chiaro i dialoghi dei film e delle serie tv in catalogo.

Amazon ha infatti annunciato che sarà disponibile l’opzione Dialogue Boost che permette di “aumentare il volume dei dialoghi in relazione alla musica di sottofondo e agli effetti sonori”.

Raf Soltanovich, Vice Presidente del settore dedicato alla tecnologia tra le fila di Prime Video e Amazon Studios, ha spiegato:

A Prime Video ci impegniamo per costruire un’esperienza inclusiva, equa e apprezzabile per tutti i nostri consumatori. Il nostro catalogo di contenuti con sottotitoli e descrizioni audio continua a crescere e, sfruttando le nostre capacità tecnologiche nel creare delle innovazioni nel settore come Dialogue Boost, stiamo compiendo un altro passo in avanti per creare un’esperienza di streaming più accessibile.

La funzione analizzerà l’audio originale in un film o una serie, identificando i punti in cui il dialogo può essere sentito sopra la musica e gli effetti sonori, riuscendo quindi a isolare i vari elementi e migliorare l’audio per rendere i dialoghi più chiari.

Lo strumento migliora l’ascolto prendendo in considerazione varie porzioni del dialogo, non semplicemente agendo sul canale centrale.

La funzione è disponibile nel menu Audio e sottotitoli e gli utenti possono scegliere anche il livello del miglioramento.

Per ora questa opzione è attiva con alcuni titoli originali Amazon come Jack Ryan, La Fantastica Signora Maisel, The Big Sick, Being the Ricardos e Beautiful Boy.

Che ne pensate dell’uso dell’Intelligenza Artificiale per migliorare i dialoghi dei film e delle serie su Prime Video? La userete?

Fonte: ComicBook

Le serie imperdibili