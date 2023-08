Amazon ha annunciato che la produzione della stagione 2 della serie Ragazze Vincenti – A League of Their Own è stata cancellata e Abbi Jacobson ha condiviso online la sua reazione con un post pubblicato su Instagram.

Il progetto doveva tornare sugli schermi con quattro episodi, ma Prime Video ha deciso di rinunciare alla produzione delle puntate che avrebbero dovuto concludere la serie a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori in corso.

Jacobson non sembra convinta che quella sia la vera ragione, ma ha voluto concentrarsi sugli aspetti positivi della situazione:

Che fortuna ho avuto nel raccontare queste storie e interpretare questo personaggio che amo così tanto. Che cosa rara nella vita. E così oggi sono triste. Incolpare lo sciopero per questa cancellazione è una ca**ata e codardia.

Abbi ha proseguito sottolineando:

Questo post è su quanto sia speciale lo show che ho avuto la fortuna di fare con così tanti incredibili talenti, attori, sceneggiatori e membri della troupe. Uno show di cui sono orgogliosa. Pieno fino all’orlo di storie che vale la pena raccontare. Pieno di così tanto cuore, anima e valore. Grazie per averlo guardato.

Il progetto era ispirato al lungometraggio diretto da Penny Marshall.

La serie è stata co-creata da Abbi Jacobson e Will Graham e raccontava la storia di un gruppo di donne che giocano a baseball nel team Rockford Peaches durante la seconda Guerra Mondiale.

Nel cast dello show prodotto per Prime Video ci sono Jacobson, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumel, Kelly McCormack, Priscilla Delgado, e Nick Offerman.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Ragazze Vincenti – A League of Their Own sia stata cancellata e non avrà quindi la stagione 2?

Fonte: ComicBook

