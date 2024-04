Dale Dickey, una delle protagoniste di Fallout, ha avuto il ruolo di Beverly in Ragazze vincenti – La serie e ha commentato la cancellazione della serie.

L’attrice, intervistata da ComicBook, ha dichiarato:

Può essere devastante. Penso particolarmente per i creatori e le ragazze protagoniste. 12 di loro e io ero la loro accompagnatrice, ma è difficile… Ero in uno show totalmente nuovo che era realmente grandioso. Ci hanno cancellato quando è iniziato il Covid. Ero in un altro show totalmente nuovo che era realmente grandioso e ci hanno cancellato durante lo sciopero.

Dickey ha quindi aggiunto:

Penso ci siano cose come Ragazze vincenti, stavano per realizzare almeno quattro episodi… Ma cosa accade con Maxine (Chanté Adams)? Era uno show così buono. E ha spezzato il cuore a tutti gli altri… Io sono in questo settore da tanto tempo, e ho potuto lavorare, ma questi giovani… Ed è una serie importante.

Parlando del suo personaggio, inoltre, l’attrice ha sottolineato:

Amo che abbiano costruito lentamente il suo calore. Per me è stato difficile essere cattiva con quelle ragazze. Ma mia madre è cresciuta in quel periodo. Non giocava a baseball, ma mia nonna era nell’esercito, tra le fila delle Women’s Army Corps.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Dale Dickey sulla cancellazione di Ragazze vincenti – La serie?

Il progetto era ispirato al lungometraggio diretto da Penny Marshall.

La serie è stata co-creata da Abbi Jacobson e Will Graham e raccontava la storia di un gruppo di donne che giocano a baseball nel team Rockford Peaches durante la seconda Guerra Mondiale.

Nel cast dello show prodotto per Prime Video ci sono Jacobson, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumel, Kelly McCormack, Priscilla Delgado, e Nick Offerman.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: ComicBook

Le serie imperdibili