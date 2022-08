La nostra recensione di Ragazze Vincenti, disponibile su Prime Video

Lake Valley, Idaho, 1943: la giovane Carson (Abbi Jacobson) corre dietro a un treno già in moto, intralciata dai vezzi del suo abbigliamento femminile. Riesce a prenderlo, salendo all’ultimo secondo; sotto gli sguardi impertinenti dei tanti militari a bordo e quelli giudicanti di un gruppo di suore, va a prendere posto. Dopo qualche ora, nell’angusto bagno del vagone, la metamorfosi: abbandonati i panni di donzella, indossa una ben più confortevole tenuta da giocatore di baseball.

Basta l’inizio di Ragazze Vincenti – La Serie per intuire il messaggio della serie, reinvenzione in formato episodico dell’omonimo film con Geena Davis e Madonna. Una rivisitazione che porta la firma di Will Graham (Mozart in the Jungle) e della stessa Jacobson, e che si propone fin dalle prime scene di modernizzare la galvanizzante storia di rivalsa già raccontata nel film, declinandola secondo il gusto del p...