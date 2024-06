La serie Reacher tornerà prossimamente con la stagione 3, tratta dal romanzo La vittima designata (Persuader), e Anthony Michael Hall ha condiviso qualche nuovo dettaglio sul villain della storia.

L’attore, intervistato da ScreenRant, ha dichiarato:

Il personaggio è Zachary Beck e, in superficie, è come una specie di boss dello spaccio di droga all’ingrosso. Ma la verità è che si tratta di una facciata, è una copertura per qualcosa di un po’ più squallido. L’introduzione a questa terza stagione è che Reacher, in pratica, ha salvato mio figlio, sta venendo malmenato da quelli che pensiamo essere un gruppo di cittadini normali, ma in realtà è un gruppo più sporco di persone.

L’attore ha proseguito aggiungendo:

Nel primo episodio si vede mio figlio – interpretato da Johnny Berchtold, un giovane attore davvero talentuoso – mentre viene picchiato in città e Reacher arriva per salvare la situazione a modo suo. Reacher arriva, picchia qualcuno, lo salva. Da quel punto, mio figlio Richard gli dice: ‘Guarda, dovresti venire a parlare con mio padre. Ti può aiutare, magari farti lavorare’, che porta al momento in cui io assumo Reacher.

Hall non ha voluto rivelare molti spoiler, spiegando semplicemente:

In pratica quella è la storia: questa dinamica padre-figlio. Ma poi c’è questa intera cosa di Zachary Beck e di ciò che rappresenta per Reacher. Reacher lavorerà per lui, ma, come sapete, sta in pratica facendo il doppio gioco. Sta ancora lavorando con quell’intera cosa. C’è un incredibile attore chiamato Brian Tee, che fa parte di questa stagione. Il suo personaggio esce dall’ombra e ti rendi conto che noi due stiamo facendo degli sporchi accordi. Porterà a una storia più ampia in cui mio figlio viene coinvolto e rimane ulteriormente legato.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal villain della stagione 3 della serie Reacher dopo i dettagli condivisi da Hall?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant

Le serie imperdibili