Alan Ritchson è la star della serie Reacher, serie di successo su Prime Video, e in una nuova intervista ha rivelato di aver avuto a che fare con un bullo che l’ha tormentato quando era un teenager.

Rispondendo alle domande di The Wall Street Journal, l’attore ha svelato che dopo essere diventato un attore famoso ha incontrato nuovamente il suo ex compagno di scuola, ritrovandosi alle prese con una situazione molto particolare. Alan ha spiegato:

Ritchson, crescendo, era inoltre un po’ emarginato nella sua città di Niceville, in Florida:

Da ragazzino era un artista, ma non lo sapevo ancora, e ho affrontato la mia quota di bullismo. Inizialmente non ero fisicamente come sono ora, e amavo esprimermi attraverso la musica, il canto e il pattinaggio. Non era una situazione ideale per un ragazzo che viveva in un’area in cui tutti avevano i capelli a cresta e arrivavano a scuola in macchina.