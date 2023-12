In occasione dell’uscita della stagione 2 di Reacher, Alan Ritchson ha spiegato la differenza tra le stagioni.

In un’intervista con l’Associated Press, Ritchson ha evidenziato la principale differenza tra le due stagioni di Reacher:

La cosa che amo è che nella prima stagione era Reacher il mistero. Avremo la possibilità di vedere com’è quando ha la sua famiglia intorno a sé e in un modo che alza davvero la posta in gioco. Ma sarà anche molto divertente vedere come si comporta in un ambiente più familiare e confortevole.

Serinda Swan ha invece aggiunto come gli spettatori si abitueranno al nuovo cast, e come questo cambierà a ogni stagione:

Il nostro lavoro era quello di assicurarci che le persone che sono arrivate per la seconda stagione non sentissero un deficit, come se mancassero i primi personaggi, proprio come ti mancheranno i nostri personaggi nella prossima stagione, ma il casting e la narrazione sono fatte in modo che ti innamori del nuovo gruppo di personaggi ogni volta.

REACHER: LA TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE

La seconda stagione di Reacher inizia quando l’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (Alan Ritchson) riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno. Strappato dal suo vagabondare, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d’elezione, per investigare: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole; e David O’Donnell (Shaun Sipos), padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico. Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porta a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire. Utilizzando la sua inimitabile miscela di intelligenza e forza, Reacher non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità e proteggere i compagni della sua unità. Se c’è una cosa che Reacher e la sua squadra sanno per certo è che non si scherza con l’Unità Speciale di Investigazione. In questa stagione, preparatevi a vedere Reacher e la sua Unità colpire duro.

Basato su Vendetta a freddo (Bad Luck and Trouble), l’undicesimo romanzo della serie best-seller mondiale di Lee Child, Reacher S2 vede Alan Ritchson nel ruolo principale di Jack Reacher, con Maria Sten, Serinda Swan e Shaun Sipos nei panni dei componenti dell’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP. Completano il cast Ferdinand Kingsley nel ruolo di A.M., un mercenario che la Sicurezza Interna definisce “fantasma”; Robert Patrick come Shane Langston, capo della sicurezza di un appaltatore privato della difesa con un passato discutibile; e Domenick Lombardozzi nel ruolo del duro detective della polizia di New York Guy Russo.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant, 2

Le serie imperdibili