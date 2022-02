Ho avuto un grande anno, ma è stato fin troppo. Mi sono dovuto isolare mentalmente per circa nove mesi. A volte ho avuto problemi di identità, non sapevo più chi ero. Non che ne parlassi ogni giorno, ma c’era questa cosa dentro di me che mi faceva domandare “Chi sono? Qual è il mio scopo nel matrimonio? E nella mia vita? E nella carriera?”. Ci fu una goccia che fece traboccare il vaso: avevo una socia in affari per cui avevo fatto tutto giusto che mi accusò di averlo fregato, e mi voleva fare causa per cose che non avevo mai fatto. Questo mi fece capire che se anche ti impegni per fare tutto giusto, ma finisce in questo modo, e devi finire in tribunale solo per proteggere la tua reputazione da false accuse. Fortunatamente poi la causa non si è fatta e si è risolto tutto ma uscire da quel periodo, mi fece chiedere chi fossi davvero. Una sorta di crisi d’identità. Non mi volevo alzare dal letto, mi vedevo come un peso per la mia famiglia, non era giusto, ero pieno di energie e di voglia di vivere e tutto d’un tratto non avevo voglia di fare nulla.