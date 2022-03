Reacher è la prima serie televisiva dia conquistare la cima di una classifica di streaming stilata Nielsen. In passato, la prima posizione era stata conquistata dal film, un altro prodotto originale Amazon, ma mai prima d’ora da una serie televisiva.

Durante la settimana dal 7 al 13 febbraio, lo show action-thriller è arrivato al numero 1 della Top 10 dei titoli SVOD (Subscription Video on Demand), con 1,6 miliardi di minuti visti durante la sua prima settimana completa di disponibilità. Secondo Nielsen, il pubblico che ha visto il thriller d’azione con Alan Ritchson è in gran parte maschile (58%), mentre è aumentato il numero di spettatori più giovani nella fascia d’età 18-34 e 35-49.

Reacher ha debuttato il 4 febbraio ed è stata rinnovata per una seconda stagione tre giorni dopo. Lo show è basato sulla serie di romanzi Jack Reacher di Lee Child. La prima stagione è basata sul romanzo di debutto della serie, “Killing Floor“, uscito nel 1997. Per Amazon, al momento del suo rinnovo avvenuto il 7 febbraio, Reacher era già uno dei cinque show più visti di tutti i tempi della piattaforma di streaming sebbene non siano stati diffusi i dati precisi.

Al secondo posto troviamo Sweet Magnolias (una vera e propria sorpresa) con 1,556 miliardi di minuti visti. La serie ha debuttato il 4 febbraio quindi oltre ad aver avuto un’ottima tenuta dimostra quanto ancora più alti possano essere i dati complessivi. Secondo WON, nei suoi primi 30 giorni su Netflix, la stagione 2 è stata vista complessivamente per un totale di 161,3 milioni di ore.

Al terzo posto troviamo Ozark con 1,222 miliardi di minuti.

Inventing Anna di Shonda Rhimes ha debuttato al quarto posto di questa classifica durante la settimana del 7 febbraio (vi ricordiamo che la serie è uscita l’11 febbraio quindi si parla di soli tre giorni di sfruttamento). Ad oggi, infatti, si tratta di una delle miniserie Netflix più viste di sempre ed è quindi lecito aspettarsi grandi numeri.

A chiudere la Top 10 ci pensano Encanto di Disney+, The Book of Boba Fett, il dramma della CBS NCIS su Netflix, l’originale Netflix Raising Dion, lo show per bambini Cocomelon su Netflix e Criminal Minds della CBS su Netflix.

Di seguito le classifiche streaming di Nielsen delle serie televisive più viste nella settimana dal 7 al 13 febbraio, seguiti dagli originali, film e contenuti acquisiti in streaming.

Serie televisive Originali dei vari servizi streaming:

I titoli più visti in generale (sono compresi anche quelli acquisiti e non solo gli originali):

Film più visti (sono compresi anche quelli acquisiti e non solo gli originali):

Le serie tv acquisite più viste:

