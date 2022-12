Reese Witherspoon protagonista della comedy All Stars

Reese Witherspoon sarà la protagonista e produttrice di una nuova comedy intitolata All Stars, di cui Amazon Prime Video ha ordinato la realizzazione di due stagioni.

Il progetto realizzato da Hello Sunshine è stato creato da Aline Brosh McKenna (Il Diavolo veste Prada, Crazy Ex-Girlfriend), che sarà anche showrunner e regista di metà degli episodi, oltre a far parte del team della produzione con la sua Lean Machine.

All Stars ha al centro un’ex cheerleader di Daytona Beach (Witherspoon), che mente per farsi strada nel lavoro, ritrovandosi a dover gestire un gruppo di studenti molto diversi tra loro, insegnando come diventare un All Stars.

La serie è ispirata liberamente alla vita di Andrea Kulbertg, una donna americana del Sud che è andata nel Regno Unito per insegnare come diventare cheerleader.

Reese sembra così abbia concluso il suo impegno con The Morning Show, di cui è star accanto a Jennifer Aniston, dopo tre stagioni.

L’attrice ha dichiarato:

Stavo cercando un progetto che sostenesse la nostra missione di Hello Sunshine di rendere le donne le eroine delle loro storie per una giovane generazione, a lungo. Quando ho visto questa storia ho saputo immediatamente che questa idea avrebbe fatto proprio questo. L’idea di vedere una donna americana arrivare a condividere lo sport del cheerleading, così statunitense, a un gruppo di giovani donne nel Regno Unito mi ha entusiasmata! Amo che questa serie sia piena di vero cuore, profonda gioia e del potere del lavoro di squadra. Non vedo l’ora di collaborare di nuovo con la brillante, esilarante e talentuosa Aline McKenna per creare un personaggio realmente originale e comico, e di lavorare con il team di Amazon la cui passione per questo progetto non ha paragoni.

Fonte: Deadline