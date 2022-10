Le riprese dell’ultima stagione di Riverdale sono ufficialmente iniziate e sul set è stato dato il primo ciak della settima stagione.

Il progetto tratto dai fumetti di Archie Comics porterà gli spettatori indietro nel tempo, negli anni ’50 e i fan americani potranno vedere i primi episodi all’inizio del 2023.

Lo sceneggiatore Ted Sullivan ha scritto su Instagram:

Primo ciak, ultima stagione. Non riesco a credere che si siamo realmente. Ma sta per arrivare una stagione così grandiosa. Non vedo l’ora che possiate vederla tutti. Enormi ringraziamenti e complimenti alle menti che hanno creato il nostro universo di Riverdale e a capo del nostro gruppo di autori per questo enorme risultato.

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, in precedenza, aveva dichiarato che l’idea di compiere un salto nel passato è nata dalla nostalgia per le stagioni in cui i protagonisti erano al liceo. Gli autori volevano però evitare che la storia sembrasse ripetitiva e quindi si è deciso di rendere l’ultimo capitolo della storia davvero memorabile:

Una cosa su cui tutti eravamo d’accordo e che non appena i nostri personaggi avevano il loro look iconico dei fumetti degli anni ’50, le persone erano entusiaste. Cole Sprouse è stato così felice quando non ha dovuto più indossare quel cappello, ma mi ha detto ‘Amico, indosserei quella corona fino al giorno della mia morte’. Quindi abbiamo pensato ‘E se tornassimo al liceo, ma invece che quello del presente fosse quello degli anni ’50 a cui pensano molte persone quando si tratta dei personaggi di Archie?’.

Che ne pensate del fatto che le riprese dell’ultima stagione di Riverdale siano ufficialmente iniziate? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook