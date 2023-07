Ariela Barer, interprete di Gert Yorkes nella serie Marvel, ha rivelato che Disney ha rimosso Runaways dalla sua piattaforma di streaming senza nemmeno avvisare il cast e la troupe.

Durante il primo giorno di picchetti dall’inizio dello sciopero degli attori, Ariela ha raccontato che lo show è stato rimosso “senza alcun avvertimento”, causando così la perdita di un guadagno e persino della possibilità di vedere il proprio lavoro.

Barer ha inoltre commentato le dichiarazioni di Bob Iger che ha sostenuto le richieste dei sindacati siano “irrealistiche”:

Non è grandioso leggere quei commenti, e nemmeno leggere che il tuo lavoro non è apprezzato. Penso che quello che stiamo chiedendo sia incredibilmente realistico e incredibilmente importante. Stiamo chiedendo del rispetto base per il nostro lavoro.