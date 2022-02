è disponibile dallo scorso venerdì su Apple TV+ e gli attorihanno discusso delle similitudini tra la serie e la vita reale.

Patricia Arquette ha ricordato quando tutto si è fermato a causa della pandemia, e di come il periodo del lockdown sia stato molto simile a quanto succede nella serie:

La cosa strana è che tutto questo è stato scritto prima della pandemia. Dovevamo iniziare a girare e poi siamo stati chiusi dentro, e poi quando siamo arrivati ​​a girare lo show, si era nel mezzo della pandemia. E non avevamo le vaccinazioni, non avevamo niente. E come attori, eravamo l’unico business in cui devi toglierti la maschera per lavorare. Quindi ha aggiunto un altro elemento di terrore. Poi, più volte, mi è capitato di aver avuto contatti, quindi venivo chiamata e dovevo andare poi in isolamento in una stanza d’albergo da sola ed ero lontana dalla mia famiglia. E questo, penso che sia sorprendente che sia successo proprio ora, che questo show stia finalmente uscendo, perché l’equilibrio tra lavoro e vita privata non è mai stato così bizzarro. L’ufficio di tutti è ora anche la loro cucina e il luogo in cui insegnano ai propri figli. Non c’è equilibrio tra lavoro e vita privata. Voglio dire, è comunque aumentato nel corso degli anni, tra il fatto che ora ricevi messaggi ogni cinque minuti e hai 500 e-mail dal lavoro e non smetti mai di lavorare. Quindi guardare questo mondo insieme, penso, sarà interessante. Siamo ai vertici di questa società e abbiamo questo modo di comportarci che è stato indottrinato, noi siamo stati indottrinati, eppure siamo anche sempre nei guai con l’azienda o abbiamo paura di avere problemi con l’azienda. E le regole cambiano sempre e in qualche modo finiremo per infrangerle. E come è successo? Penso che sia un po’ quello che sta succedendo al mondo in generale. E ora quali sono le regole? E all’improvviso non ci sono più regole e tutte le responsabilità lo sono ancora o non lo sono più.