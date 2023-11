La serie SEAL Team è stata cancellata dopo 7 stagioni da Paramount+ e le riprese degli ultimi episodi prenderanno il via all’inizio di dicembre, per una messa in onda prevista sugli schermi nel 2024.

Lo show con star David Boreanaz era stato prodotto inizialmente per CBS, venendo poi spostato sulla piattaforma di streaming in occasione della sesta stagione.

Un anno fa, inoltre, era stato annunciato un film legato alla serie la cui produzione è stata cancellata.

La stagione 6 si era conclusa con un cliffhanger e la 7 dovrebbe essere composta da dieci puntate.

Nel cast ci sono inoltre Neil Brown Jr, AJ Buckley, Toni Trucks e Raffi Barsoumian.

Al centro della trama c’è la vita privata e professionale dei Navy SEAL, seguiti mentre si addestrano, e preparano ed eseguono le missioni più rischiose.

Spencer Hudnut e Christopher Chulack hanno dichiarato che è stato un “privilegio raccontare storie che onorano il coraggio e l’eroismo di chi è al servizio della nostra nazione”.

Boreanaz ha invece aggiunto:

Per sei stagioni sono stato fortunato e onorato nel far parte di un incredibile cast e di una troupe fantastica. Ogni giorno trascorso è stato un modo per ringraziare i nostri uomini e le nostre donne nell’esercito e nelle Operazioni Speciali. Ringrazio i nostri fan, e sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di realizzare questo show per portare della luce nell’oscurità alle tante persone che stanno soffrendo oggi. Non vedo l’ora di realizzare la settima stagione e concludere questa serie con amore e gratitudine.

Che ne pensate del fatto che SEAL Team sia stata cancellata e si concluderà con la stagione 7? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili