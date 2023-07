Manca una sola puntata alla conclusione di Secret Invasion, serie televisiva dei Marvel Studios disponibile sulla piattaforma streaming Disney+, e poi finalmente conosceremo quale destino attende Nick Fury (Samuel L. Jackson).

LEGGI – La recensione

Cosa succede nel quinto episodio

Come ormai dovreste sapere, l’ex capo dello S.H.I.E.L.D. sta lottando contro Gravik (Kingsley Ben-Adir), uno skrull cresciuto sulla Terra e deciso a conquistare il nostro pianeta con il suo gruppo di ribelli. Il Nostro è solo e ricercato da tutte le forze di polizia mondiali e non può contare nemmeno su un suo storico alleato, James Rhodes (Don Cheadle), rivelatosi… uno skrull.

Mentre le super potenze della Terra sono a un passo dal terzo conflitto mondiale, Fury si prepara ad affrontare l’esercito di New Skrullos, base operativa degli alieni mutaforma. Nelle precedenti puntate, abbiamo visto come due scienziati umani, Victor e Rosa Dalton (Mark Bazeley e Katie Finneran) sono al lavoro su un macchinario che dovrebbe rendere gli skrull più forti: il loro progetto punta a incrociare il codice genetico dei mutaforma con quello di vari esseri, tra cui un colosso Flora (ovvero Groot), l’alieno Cull Obsidian (Astro Nero) dell’Ordine Nero di Thanos, un gigante di Ghiaccio di Jotunheim e un soldato di Extremis, ovvero il potenziamento biologico basato sulle nanotecnologie creato da Maya Hansen (Rebecca Hall) e Aldrich Killian (Guy Pearce) e apparso nella terza pellicola dei Marvel Studios dedicata a Iron Man.

Nel quinto episodio, abbiamo scoperto che per completare il progetto del super skrull manca ancora un ingrediente, ovvero il DNA di Captain Marvel. Questo particolare ci ha permesso, altresì, di venire a conoscenza di un altro scheletro nell’armadio di Nick: dopo la battaglia per la Terra di Avengers: Endgame, infatti, il Nostro aveva ordinato agli skrull al suo servizio di raccogliere il DNA proveniente dal sangue di quasi tutti gli Avengers. Tra questi, anche quello di Carol Danvers. Nel finale di Raccolta, Fury recupera la fiala (nascosta in una lapide in Finlandia) e si prepara allo scontro finale.

Super Skrull nei fumetti

Dando uno sguardo alla storia editoriale della Marvel, troviamo il Super Skrull: il suo esordio risale al 1963 sulle pagine del numero 18 della serie Fantastic Four. Stan Lee e Jack Kirby idearono il guerriero Kl’rt il quale, per volontà dell’imperatore Dorrek, fu modificato geneticamente: adesso, oltre a mutare forma, possedeva anche i poteri dei Fantastici Quattro, ovvero la capacità di allungarsi di Reed Richards (Mr Fantastic), di manipolare il fuoco di Johnny Storm (la Torcia Umana), la super forza di Ben Grimm (la Cosa) e il potere dell’invisibilità di Sue Storm (la Donna Invisibile). Il tentativo di conquistare la Terra dopo il fallimento iniziale (visto su Fantastic Four #2) non portò ai risultati sperati e il Super Skrull finì per scontrarsi anche con i vari Thor, Vendicatori e Capitan Mar-Vell.

Durante la saga Secret Invasion, scritta da Brian M. Bendis per i disegni di Leinil Francis Yu, sono entrati in azione diversi super skrull: Rl’nnd (i cui poteri richiamavano alcuni X-Men, tra cui Colosso, Nightcrawler, Ciclope e Wolverine), S’Kaan (super soldato creato dai frammenti genetici recuperati durante l’assedio skrull ad Asgard), Criti Noll e l’Imperatrice Skrull Veranke; queste ultime, in particolare, sostituirono rispettivamente Hank Pym (il Calabrone) e Jessica Drew (Spider-Woman), acquisendone anche i poteri.

Sebbene il concetto di super skrull sia stato mutuato dai fumetti, sono completamente diversi gli elementi genetici sfruttati per crearlo. In fondo, a differenza dei comics, Fantastici Quattro e X-Men non sono ancora stati introdotti nel Marvel Cinematic Universe, spingendo gli sceneggiatori a scegliere personaggi già apparsi sul piccolo e grande schermo.

Aspettiamo il gran finale per vedere lo scontro finale tra Nick Fury e Gravik!

Trovate tutte le notizie su Secret Invasion nella scheda della serie.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios