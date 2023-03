Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Secret Invasion è la nuova serie Marvel in arrivo sugli schermi televisivi di cui Vanity Fair ha rivelato nuove anticipazioni e le foto che ritraggono i protagonisti.

Samuel L. Jackson ha ripreso il ruolo di Nick Fury, impegnato a scoprire come gli Skrull si siano infiltrati in posizioni di potere in tutto il mondo, sfruttando la loro capacità di assumere l’aspetto delle persone.

L’attore ha spiegato:

Non sappiamo chi sia un amico e chi un nemico. C’è un aspetto politico che si adatta bene alla situazione attuale. Chi va bene, chi no? cosa accade quando le persone si spaventano e non capiscono gli altri? Non puoi dire chi è innocente e chi è colpevole in questa particolare situazione.

Gli Skrull torneranno in scena dopo aver debuttato nel film Captain Marvel, in cui Talos (Ben Mendelsohn) era il leader della specie e chiedeva aiuto per salvare il suo popolo, cercando un posto dove vivere. L’interprete di Fury ha ricordato:

Aveva promesso che avrebbero trovato un pianeta per loro o un posto dove potevano stare. E non è andata così bene.

Un gruppo di estremisti, stanchi di aspettare, vengono guidati da Gravik (Kingsley Ben-Adir), separandosi dalla fazione di Talos e iniziando a infiltrarsi sulla Terra per ottenere le risorse di cui hanno bisogno. Mendelsohn ha fatto un paragone con la Guerra Fredda, sottolineando che anche nella realtà avvengono molte situazioni simili.

Il conflitto sarà anche personale perché G’iah, interpretata da Emilia Clarke è la figlia di Talos, apparsa in Captain Marvel quando era una bambina e ora adulta.

La giovane è cresciuta all’ombra del padre e in un’atmosfera all’insegna di continue guerre, decidendo così di unirsi alla resistenza. Emilia ha sottolineato:

L’hanno resa più dura ed è una ragazza che trasmette una sensazione un po’ punk. Lei è una ragazzina rifugiata che ha avuto Talos come padre. Forse il fatto che non sapessimo che aveva una figlia fino a questo punto spiega tutto quello di cui abbiamo bisogno per capire questo rapporto.

Clarke ha aggiunto:

Queste persone hanno promesso molte cose molto tempo fa, e non è accaduto quasi nulla. Comprensibilmente ha covato una certa quantità di risentimento. Ci sono molte emozioni in lei e molti aspetti complicati del suo carattere sono nati da queste circostanze. Si capisce perché prova determinate cose.

Il produttore esecutivo Jonathan Schwartz ha poi dichiarato che la serie si ispira al fumetto scritto da Brian Michael Bandis e a opere ispirate alla Guerra Fredda come i thriller di John le Carré, oltre a show come Homeland e The Americans:

Quello che scopri è che ci sono persone di cui ti fidi, che pensi meritino la tua fiducia, o di cui puoi fidarti fino a un certo punto.

Fury, per scoprire i dettagli del piano degli estremisti, incontrerà anche Everett K. Ross (Martin Freeman), l’agente della CIA apparso nei film Captain America: Civil War e nei film di Black Panther. Nelle puntate apparirà anche James “Rhodey” Rhodes (Don Cheadle), che è diventato il braccio destro del presidente e prende molte decisioni, non tutte positive.

Olivia Colman interpreta invece un’agente del MI6 che deve proteggere la sicurezza nazionale del Regno Unito durante la crisi, ma forse sta nascondendo altri obiettivi.

Maria Hill (Colbie Smulders) sarà inoltre una presenza costante. L’attrice ha sottolineato:

Trovo sia intrigante interpretare un essere umano in questo modo perché ha compiuto la scelta di mettere realmente a rischio la propria vita. Questa è una storia Marvel in cui gli umani possono brillare. Anche se ci sono alieni, e ci saranno straordinarie scene di combattimento, si tratta delle persone che parlano tra di loro, interrogano gli altri e compiono dei lavori per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno.

La versione di Maria Hill sarà inoltre un po’ diversa perché Nick Fury, dopo Avengers: Endgame, ha trascorso molto tempo distante dalla Terra per aiutare Talos nella sua missione e la giovane ha cercato a lungo di contattarlo, senza ricevere mai risposta, situazione che li ha un po’ allontanati.

Secret Invasion permetterà inoltre di mostrare nuovi aspetti di Fury. Jackson ha sottolineato che uno dei motivi per cui è stato nello spazio, ignorando le sue richieste di aiuto è che non crede di poter più riuscire a risolvere le cose:

Sta cercando di capire cosa è accaduto. E che posto ha in questo mondo. La morte di Iron Man, quella di Black Widow, e tutto quello che è accaduto lo hanno portato a riflettere.

Nick non indosserà nemmeno la benda all’occhio, avendo accettato che aver perso un occhio fa parte della sua vulnerabilità:

Lo puoi vedere e non è questa persona perfettamente indistruttibile. Non si sente così.

Fury dovrà inoltre fare i conti con alcuni fantasmi del suo passato legati alle scelte che ha dovuto compiere per proteggere la Terra. Nick, ad esempio, aveva organizzato una rete di spie Skrull perché potevano infiltrarsi in luoghi in cui le persone non potevano andare:

Hanno mantenuto la loro parola. Hanno lavorato per lui, ma lui non ha mantenuto la sua promessa. Vogliono una casa. Voigliono vivere. Vogliono vivere come sono. Vogliono vivere nella loro pelle, non nella nostra.

Fury, inoltre, per un motivo specifico, che verrà rivelato nella serie, non ha intenzione di coinvolgere i suoi amici supereroi. Samuel L. Jackson ha raccontato:

Mi piace interpretare i cattivi. Molte volte, non avere coscienza e fare tutto quello che è necessario è meglio che essere il buono che deve mettere in dubbio la moralità di quello che sta per fare. E Nick si muove sulla linea di confine. Compie scelte difficili continuamene. E quello è legato all’essere nell’ombra dove ciò che è importante è la sopravvivenza.

Che ne pensae delle anticipazioni e delle foto di Secret Invasion? State attendendo la serie?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Vanity Fair



