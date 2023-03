Disney+ sembra aver, forse involontariamente, svelato la data di uscita della nuova serie Marvel intitolata Secret Invasion.

Sulla scheda del progetto viene infatti riportato il 21 giugno come giorno previsto per il debutto del progetto con star Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn.

Ecco uno screenshot del sito:

Secret Invasion riprende le trame di Spider-Man: Far From Home e WandaVision, entrambi terminati con delle scene post-crediti con gli Skrull che impersonano umani in posizioni importanti all’interno della società.

Il progetto ha tra gli interpreti Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Christopher McDonald e Killian Scott. I registi sono Thomas Bezucha, che ha diretto il thriller poliziesco Uno di noi (Let Him Go) e di Ali Selim, che ha lavorato sulla serie drama di Hulu The Looming Tower.

Che ne pensate della data di uscita di Secret Invasion su Disney+? Seguirete la serie?

Fonte: Disney+

