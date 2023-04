Ci siamo: questa notte su ESPN andrà in onda il full trailer di Secret Invasion, la prima serie del 2023 prodotta dai Marvel Studios e in uscita il 21 giugno su Disney+. Contestualmente, il trailer arriverà online, e nell’attesa la Marvel ha condiviso un nuovo poster con uno sguardo all’agente dello SHIELD Nick Fury, interpretato ancora una volta da Samuel L. Jackson. La sua immagine in bianco e nero è a fettine, lasciando intravedere anche uno Skrull. Gli Skrull, lo ricordiamo, sono alieni mutaforma che hanno invaso segretamente la Terra sostituendosi agli umani, e sono stati introdotti nel franchise cinematografico in Captain Marvel, nel 2019. La serie riprenderà le trame anticipate nelle scene post-credit di Spider-Man: Far From Home e WandaVision, in cui gli Skrull impersonano umani in posizioni centrali.

La run a fumetti arrivò sugli scaffali nel 2008, ma come sempre non aspettiamoci un adattamento pedissequo.

GUARDA – Il primo trailer uscito a settembre 2022

Assieme a Jackson, nella serie vedremo Cobie Smulders come Maria Hill, Emilia Clarke come G’iah, Olivia Colman come Sonya Falsworth, Don Cheadle come James Rhodes e Martin Freeman come Everett K. Ross.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative a Secret Invasion grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

