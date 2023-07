Il regista di Secret Invasion, Ali Selim, ha commentato le reazioni non del tutto positive dei critici alla prima stagione ammettendo che non legge le recensioni.

Il filmmaker, intervistato da Variety, ha spiegato:

Oh, non leggo le recensioni. Con tutto il rispetto. Io considero il lavoro del narratore come un dialogo con il pubblico. Quando lo show è finito e arriva sullo schermo, quella è la mia metà del dialogo. E poi il pubblico inizia la sua metà in risposta. Penso che abbia valore, ma non lo so.

Selim ha quindi aggiunto:

Non mi sento male per le recensioni non unanimi. Se si avessero recensioni positive in modo unanime, ogni film incasserebbe 10 miliardi, trilioni di dollari, giusto? I progetti devono rivolgersi a varie persone in momenti diversi per motivi diversi, e la Marvel ha una fan base davvero devota che ha delle aspettative, e quando le loro aspettative non sono soddisfatte, si muovono in un’altra direzione, ricevono un pollice verso.

Ali ha poi concluso:

Non lo so, è il nostro lavoro soddisfare le loro aspettative? O raccontare la storia che stiamo narrando? Quindi si tratta di una situazione complicata. Mi piacerebbe se piacesse a tutti, ma inoltre non ho quella aspettativa, quindi mi sento davvero bene nei confronti della risposta ricevuta.

Fonte: Variety

