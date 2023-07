Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Secret Invasion è disponibile da questa mattina su Disney+ e ci ha mostrato anche il salvataggio del vero Rhodes, ma quando è stato sostituito? Ovviamente, se non avete visto l’episodio non proseguite nella lettura, così da evitare eventuali spoiler.

Quando G’iah libera gli umani che sono stati sostituiti, trova anche il vero Rhodes, con indosso un camice d’ospedale. Nell’episodio però, non viene detto chiaramente quando è stato sostituito. Rhodes non riesce a camminare, probabilmente perché non indossa il tutore.

La sostituzione potrebbe quindi essere avvenuta ancora ai tempi di Captain America: Civil War, quando viene riportato in ospedale in seguito all’incidente all’aeroporto. Se si dovesse trattare di questa situazione, Rhodes non saprebbe cosa è successo a Tony Stark o dello scontro con Thanos.

Al contempo però, nel periodo di Civil War, gli Skrull di Gravik erano ancora fedeli a Fury, quindi non ci spiegheremmo il motivo per cui abbiano preso il posto di Rhodes.

Probabilmente maggiori dettagli ci sverranno svelati in futuro in Armor Wars.

Secret Invasion è disponibile su Disney+.

E secondo voi, quando è stato sostituito Rhodes dalla Skrull che abbiamo visto in Secret Invasion? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios