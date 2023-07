Il presidente Ritson, interpretato da Dermot Mulroney in Secret Invasion, è stato nominato per la prima volta in Black Panther Wakanda Forever.

Tuttavia, parlando con Collider, Mulroney ha ammesso di non avere idea che ci fossero state menzioni di Ritson nell’universo Marvel precedenti alla sua comparsa in Secret Invasion:

Nessuno me l’ha detto, al punto che sto apprendendo solo in questo momento che Ritson è stato menzionato in altri film. Questo potrebbe aver aiutato l’intimidazione su quanti film Marvel c’erano e su cos’altro stavo lavorando. Ho imparato le battute prima di poter avere il tempo di guardare tutti quei film per capire dove il Presidente Ritson si inserisce nel MCU, quando qualcuno avrebbe potuto semplicemente dirmi: “Guarda questi film” e mi sarebbe andato bene. Posso fare film, ma al momento devo concentrarmi sulla comprensione del MCU. Ai tempi, non sarei riuscito nemmeno a capirlo.

Nel cast di Secret Invasion oltre Martin Freeman, Samuel L Jackson, Emilia Clarke Cobie Smulders, Don Cheadle, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion è disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Secret Invasion grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios