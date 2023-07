Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio tre di Secret Invasion è disponibile da oggi su Disney+ e il finale apre a un nuovo confronto con Gravik. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Per fermare l’attentato all’aereo della ONU, Talos chiede a sua figlia G’iah di aiutarlo, rivelando che è proprio lei la spia nel gruppo di Gravik. G’Iah riesce a recuperare la parola d’ordine e a fermare l’attacco, ma mentre fugge da Nuova Skrullos si imbatte proprio in Gravik, che le spara a sangue freddo lasciandola a terra.

Nel frattempo Varra, la moglie di Fury, si reca in una banca di sicurezza per prelevare una pistola, ma viene contattata telefonicamente da una voce maschile, che assomiglia a quella di Rhodes (Don Cheadle). Nonostante i sottotitoli per non udenti lo riportino come man on the phone, il doppiaggio italiano conferma che si tratta di Fabrizio Vidale, il doppiatore di Don Cheadle.

L’uomo le dice che nonostante lei voglia parlare con Gravik, dovrà parlare con lui, e le da appuntamento alla chiesa di St.James, un’ora dopo. Scopriremo settimana prossima cosa succederà tra i due.

