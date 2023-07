Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio tre di Secret Invasion è disponibile da oggi su Disney+ e svela come Nick Fury è diventato il capo dello Shield. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Mentre si stanno a casa del capitano del sottomarino Neptune, Fury e Talos discutono su chi ha aiutato di più l’altro. Talos evidenzia come, il suo gruppo di 19 Skrull, sia riuscito a infiltrarsi e a dare a Fury tutte le informazioni necessarie a permettergli di salire di grado nello Shield, fino a diventarne il capo. È quindi grazie agli Skrull se Fury sapeva tutto in anticipo, o se sapeva informazioni tenute segrete.

Nel cast di Secret Invasion ci saranno anche Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion sarà disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

