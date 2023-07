Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di Secret Invasion è disponibile da poche ore su Disney+ e ha come guest star un personaggio di un film Marvel Studios. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Quando Nick Fury decide di raggiungere Sonya in Finlandia, viene accompagnato sull’aereo privato di Mason, il trovarobe interpretato O-T Fagbenle, alleato della Vedova Nera.

Si tratta della prima apparizione di Mason dopo Black Widow, confermando la presenza del personaggio e il suo costante aiuto agli ex-membri dello Shield. Oltre ad accompagnare Nick in Finlandia, l’uomo gli dà anche un velo di Vedova (Visto sia in The Winter Soldier che in Black widow) e dei passaporti falsi.

Nel cast di Secret Invasion oltre Martin Freeman, Samuel L Jackson, Emilia Clarke Cobie Smulders, Don Cheadle, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion è disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

