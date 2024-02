Serie tv come See e Servant avranno una seconda finestra di distribuzione sugli schermi britannici dopo aver debuttato su Apple TV+.

Fifth Season sta infatti proponendo i titoli ai potenziali compratori durante i London TV Screenings e, come dichiarato da Prentiss Fraser che è presidente della distribuzione televisiva della società, il mercato britannico è caratterizzato da una fetta di mercato di Apple TV+ pari solo al 3% della popolazione, con circa 2 milioni di abbonati, giustificando quindi l’interesse per contenuti che potrebbero attirare molti spettatori.

Tra i contenuti in cerca di una nuova “casa” ci sono Servant, la serie di M. Night Shyamalan composta da quattro stagioni, i tre capitoli di Truth Be Told con Octavia Spencer, lo show antologico Roar, e The Essex Serpent con Tom Hiddleston e Claire Danes.

Fraser ha sottolineato:

L’opportunità dei broadcaster lineari qui è incredibile. Non capita spesso che abbiano la capacità di accedere a show con questo livello di budget e al tempo stesso i talent sono davvero entusiasti nel raggiungere un pubblico più ampio. Sono grandissime star a cui viene spesso chiesto dai fan ‘Quando posso vedere il tuo show?’.

Che ne pensate della possibilità di avere una seconda finestra di distribuzione data a serie come See e Servant?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline



I film e le serie imperdibili