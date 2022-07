See 3: Jason Momoa ritorna in azione nel trailer

Apple TV+, al Comic-Con di San Diego 2022, ha condiviso il nuovo trailer della stagione 3 di See, la serie con protagonista Jason Momoa.

L’ultimo capitolo della storia, che sarà composto da otto episodi in arrivo a partire dal 26 agosto 2022.

La storia riprenderà dopo quasi un anno da quando Baba Voss ha sconfitto il fratello Edo. Dopo aver detto addio alla sua famiglia ed essere andato a vivere da solo nella foresta, tutto intorno a lui sembra essere stato rallentato. Ma quando uno scienziato sviluppa una nuova specie di arma che minaccia tutta l’umanità, Voss deve ritornare a proteggere la sua tribù dalla minaccia incombente.

Lo showrunner Jonathan Tropper ha dichiarato:

Siamo elettrizzati nel condividere questo epico capitolo finale di See che offre tutto l’intenso dramma, la coinvolgente azione e le emozioni sentite che i fan si aspettano, oltre a quella che pensiamo sia una conclusione soddisfacente per la nostra storia. Costruire un mondo senza la vista è stata una sfida particolarmente unica e continua che abbiamo superato tramite la collaborazione piena di passione e riflessiva di un team di grande talento e diverso di fronte e davanti la macchina da presa. Lo show è stato un lavoro monumentale di amore per tutte le persone coinvolte, e siamo eternamente grati per il modo in cui See è stato accolto dagli spettatori di tutto il mondo.