La serie Servant si concluderà con la stagione 4 e i fan che si attendono un lieto fine potrebbero rimanere delusi.

M. Night Shyamalan, creatore e produttore del progetto targato Apple TV+, ha infatti spiegato:

Se per ‘lieto’ volete dire che la conclusione sarà soddisfacente, allora sì. Se per ‘lieto’ intendete che tutti saranno al sicuro e staranno bene, non ci conterei.