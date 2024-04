Rob McElhenney ha condiviso un divertente post in cui ironizza su un suo potenziale cameo nella serie Shōgun.

La star di Mythic Quest e It’s Always Sunny In Philadelphia ha infatti pubblicato una foto scrivendo ‘Qualcuno sta guardando Shōgun?’.

A rispondergli è stato anche Hitoshi Masaki, l’attore ritratto nello scatto, mentre i fan hanno ammesso che c’è una somiglianza tra Rob e l’interprete del generale Tomono e hanno iniziato a scherzare, proponendo che venga realizzato un episodio della comedy con star McElhenney ambientato nel Giappone feudale, o che il mondo dei videogiochi al centro degli episodi dello show targato Apple TV+ trovi un modo per ispirarsi a quella realtà.

Che ne pensate? Sareste felici se Rob McElhenney facesse realmente un cameo nella stagione 2 di Shōgun?

Shōgun, adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Il produttore Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di “Lord Yoshii Toranaga” che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, “John Blackthorne” (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, “Toda Mariko” (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l’ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

