La serie Shōgun, tratta dal romanzo di James Clavell, è stata paragonata da alcuni critici a Game of Thrones e le star del progetto, disponibile su Disney+, hanno commentato l’accostamento tra i due progetti.

Hiroyuki Sanada, intervistato da Digital Spy, ha dichiarato:

Abbiamo cercato di realizzare tutto in modo originale. Non ho pensato molto a quell’aspetto.

Anna Sawai ha aggiunto:

Quello show è semplicemente una cosa a sé stante, è così speciale, quindi è un onore che venga menzionato, essere messi a confronto. Ma, personalmente, penso che stiamo cercando di fare il nostro. Questo è un adattamento originale e non stiamo cercando di ricreare o fare qualcosa di simile. Semplicemente può dare la stessa impressione ad alcune persone. Spero che le persone, quando la vedranno la apprezzino, forse c’è una somiglianza, ma se questo può essere un suo genere a parte, allora sarebbe epico.

Cosmo Jarvis ha quindi concluso:

Non ho mai visto Game of Thrones. Semplicemente penso che stavamo realizzando Shōgun e nel modo migliore possibile.

Shōgun, adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Il produttore Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di “Lord Yoshii Toranaga” che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, “John Blackthorne” (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, “Toda Mariko” (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l’ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto.

Che ne pensate del paragone tra Game of Thrones e Shōgun?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Digital Spy

I film e le serie imperdibili