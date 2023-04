Le riprese della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere proseguono apparentemente intaccate dalla causa milionaria intentata verso i realizzatori da un sedicente scrittore. La serie ha come base i teatri di posa e alcune location a sud-ovest di Londra, ma parte della produzione si è recentemente spostata per alcune settimane a Tenerife. Negli ultimi mesi vi abbiamo tenuti aggiornati con immagini dal set che svelavano, per esempio, una imponente battaglia – forse la distruzione del regno elfico dell’Eregion (chi conosce i romanzi di Tolkien sa che, a un certo punto, le armate di Sauron attaccheranno proprio l’Eregion per permettere all’Oscuro Signore di impadronirsi degli Anelli del Potere).

Ora arrivano dal set le prime immagini di Maxim Baldry, che nella prima stagione interpretava Isildur, un personaggio fondamentale nella storia dell’Anello, ma che alla fine della prima stagione, dopo l’eruzione del Monte Fato, sembrava scomparso. Il ritorno di Baldry nella serie non è inatteso, ma nella prima foto in cui lo vediamo è accompagnato dall’attrice Nia Towle, che non sappiamo ancora chi interpreterà: che possa trattarsi di una possibile compagna e futura moglie? A giudicare dalle ferite sul viso di Isildur, comunque, la scena girata dovrebbe essere ambientata poco dopo l’esplosione del Monte Fato…

Fonte: RedanianIntelligence

