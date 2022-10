Gli Anelli del Potere 2: vedremo un Sauron più simile a quello che conosciamo

Mentre proseguono le riprese (e il casting) de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere 2, sale l’attesa per vedere Charlie Vickers in azione come Sauron nei nuovi episodi. In una recente intervista rilasciata in occasione dell’uscita del finale, l’attore è entrato maggiormente nel dettaglio di cosa possiamo aspettarci dal suo personaggio nella seconda stagione.

Parlando con SyFy Wire l’attore ha spiegato inizialmente perché ha preferito calarsi il più possibile nel ruolo di Halbrand senza pensare troppo a Sauron, anche dopo aver saputo la sua reale identità:

Penso di aver sempre interpretato con convinzione Halbrand. Ci sono stati dei momenti in cui i registi mi dicevano “questa scena imposta un’easter egg di Sauron”. Ma io prendevo decisioni unicamente come Halbrand, sperando che il mio Sauron venisse come conseguenza della mia interpretazione. È difficile interpretare due personaggi in uno. Penso che l’aspetto cruciale della cosa sia che Sauron è noto come l’Ingannatore, e per ingannare qualcuno come Galadriel avrebbe dovuto calarsi veramente nella parte di Halbrand. Questo mi ha aiutato come attore.

Dopo un percorso di pentimento più o meno genuino interrotto nella prima stagione dall’incontro con Galadriel, Sauron nella seconda stagione sarà più simile a quello che conosciamo:

Sono veramente entusiasta della seconda stagione, perché vedremo Sauron spaccare. Lo vedremo fare le cose per cui lo conosciamo, nella mitologia. È molto entusiasmante e sarà veramente fico per il pubblico vederlo in azione sapendo finalmente che è Sauron. A quel punto inizieranno a vedere gli altri personaggi e a pensare: “Oh no! Non farlo! Ti sta ingannando!” Saranno a conoscenza dell’imbroglio, e non vedo l’ora di fare tutto questo.

Trovate tutte le informazioni su Gli Anelli del Potere nella nostra scheda.