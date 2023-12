Nuovi aggiornamenti giungono riguardo alla serie Marvel intitolata Silk: Spider Society. Secondo Deadline, il lavoro sulla produzione riprenderà a gennaio ma non mancano gli intoppi.

La writers room della serie televisiva Silk si era già riunita e stava lavorando prima che iniziasse lo sciopero degli sceneggiatori quest’estate, e quando finalmente si riunirà di nuovo a gennaio sarà una delle ultime produzioni ad essere tornata al lavoro. La WGA, infatti, ha comunicato ad Amazon che il ritardo nella riapertura della writers room di Silk è una violazione dell’accordo di risoluzione dello sciopero tra la WGA e l’AMPTP, che potrebbe comportare un’azione legale.

La produzione, però, potrebbe essere rallentata da un’ulteriore cosa.

Secondo le fonti, i dirigenti di Amazon Studios stanno attualmente valutando il materiale finora prodotto dal team degli sceneggiatori, il quale è guidato dalla showrunner della serie Angela Kang (nota per il suo lavoro in The Walking Dead). Kang è entrata a far parte del progetto un anno fa, firmando un accordo globale. La data programmata per l’avvio della writers room dipende da questa valutazione e, da come si vocifera, potrebbe subire delle modifiche.

Silk: Spider Society si basa sui personaggi creati da Dan Slott e Humberto Ramos e al centro della trama ci sarà Cindy Moon, una donna di origine coreana-americana che viene morsa dallo stesso ragno che ha cambiato la vita a Peter Parker. Cindy va poi alla ricerca della sua famiglia mentre diventa la supereroina chiamata Silk.

Il progetto è destinato a MGM+ negli Stati Uniti, mentre sul mercato internazionale sarà distribuito su Amazon Prime Video in 240 nazioni e territori.

Oltre 600 personaggi della Marvel di cui Sony ha i diritti possono essere utilizzati dallo studio, che ha stretto un accordo nel 2019 con Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Un nuovo universo), che saranno impegnati come produttori delle serie in collaborazione con Amy Pascal.

