Rebecca Ferguson ha regalato un interessante aggiornamento riguardante la stagione 2 della serie Silo svelando quando dovrebbero concludersi le riprese delle puntate inedite.

L’attrice, intervistata da Collider, ha infatti ammesso:

Non posso dire cosa sto facendo, ma dalle sei di mattina fino a cinque minuti prima dell’inizio di questa intervista… Non posso dirlo. Ma sì, stavo nuotando.

Rebecca ha aggiunto quando è previsto la fine del lavoro sul set:

L’otto di marzo, grazie per averlo chiesto. Mi dispiace, ma non posso dire nulla in più.