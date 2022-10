Simu Liu star della serie tratta dal libro Seven Wonders prodotta per Prime Video

Simu Liu sarà il protagonista della serie tratta dal romanzo Seven Wonders scritto da Ben Mezrich.

La star di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli sarà impegnato sul set del progetto destinato a Prime Video, la piattaforma di Amazon, che è stato scritto da Adam Cozad e verrà diretto da Justin Lin (S.W.A.T.), coinvolto anche come produttore tramite la sua Perfect Storm Entertainment, in collaborazione con Flynn Picture Company e Perfect Storm.

Seven Wonders racconta la storia del Dottor Nate Grady (Liu), un esperto in botanica e avventuriero che unisce le forze con l’ambiguo Sloane Seydoux, esperto in risolvere i problemi, compiendo una corsa contro il tempo per risolvere un antico mistero legato alle Sette Meraviglie del Mondo Antico.

Flynn e Mezrich hanno sviluppato insieme il libro e hanno avuto l’idea di adattarlo in una serie tv che vedrà Liu impegnato nel doppio ruolo di produttore e protagonista.

Simu ha già recitato per il piccolo schermo in passato in occasione di Kim’s Convenience.

Fonte: Deadline