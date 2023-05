Jaleel White, diventato famoso quando era ancora un ragazzino grazie a 8 sotto un tetto, ha rivelato che farà parte del cast di Skeleton Crew.

L’attore, durante un episodio di Hockey Night su Sportsnet, ha rivelato che ha recitato nella serie ambientata nell’universo di Star Wars.

White, parlando dei suoi impegni futuri, ha dichiarato:

Farò in realtà parte degli interpreti di una nuova serie su Disney+ con protagonista Jude Law, intitolato Skeleton Crew. Sì, arriverà sugli schermi a novembre, novembre/dicembre ed è una parte dell’universo di Star Wars. Quindi per me è un grande cambiamento! Ho dovuto sottopormi a due ore di trucco ogni giorno, ho avuto l’occasione di interpretare un pirata.