Sky ha annunciato oggi i palinsesti della stagione 2023/2024, con tutte le serie tv da vedere nei prossimi mesi su Sky e in streaming su NOW.

Quella in arrivo sarà una grande stagione per la serialità, fra titoli attesissimi, il meglio delle novità internazionali, le serie Sky Original e i franchise più amati e riconoscibili. Una stagione appena iniziata con i nuovi episodi di And Just Like That…, il nuovo capitolo di un cult assoluto come Sex and the City, in esclusiva e in contemporanea con gli USA, e che proseguirà a luglio con la spy story britannica Una spia tra noi, con Damian Lewis e Guy Pearce, e il crime drama Sky Original con Tim Roth L’ultimo boss di Kings Cross. Ad agosto tornano coi nuovi episodi Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers e Billions, con Damian Lewis di nuovo insieme a Paul Giamatti per la stagione finale. A settembre appuntamento con la Sky Original Domina, con ancora protagonista Kasia Smutniak, per proseguire, in autunno, con il mistery drama Un’estate fa con Lino Guanciale e Filippo Scotti, seguito da Unwanted – Ostaggi del mare, liberamente tratto da “Bilal”, il libro inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti e da Non ci resta che il crimine – La serie, con i protagonisti della trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno. Entro fine 2023 l’attesissimo True Detective: Night Country, con Jodie Foster, e nel 2024 fra le altre le novità Sky Original: Dostoevskij dei fratelli D’Innocenzo, con Filippo Timi, L’Arte della Gioia di Valeria Golino, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza, il ritorno di Call My Agent – Italia, con un nuovo parterre di guest-star di primissimo piano, e M. Il figlio del secolo dal romanzo di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. E ancora, i nuovi episodi de Il Re con Luca Zingaretti, Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, Mary & George con Julianne Moore, e Il tatuatore di Auschwitz dal bestseller di Heather Morris. Quindi i prestige drama HBO, dalle novità assolute del prossimo anno The Regime con Kate Winslet e Hugh Grant e The Sympathizer di Park Chan-wook, con Robert Downey Jr., alle nuove stagioni – in arrivo prossimamente – delle premiatissime House of The Dragon e The White Lotus. E inoltre, le nuove serie a brand Sky Original in questi giorni o prossimamente sul set: la dramedy Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia, la seconda stagione di Blocco 181 ancora in collaborazione con Salmo. Due nuovi progetti in sviluppo vengono annunciati oggi: Piedone, con Salvatore Esposito con Salvatore Esposito erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer, e la serie TV La Mala (titolo provvisorio) sulla Milano criminale degli Anni ’70, ispirata all’omonima docu-serie Sky Original di grande successo.

AND JUST LIKE THAT – STAGIONE 2

Tutti i venerdì in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW > Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, la seconda stagione del nuovo capitolo del cult assoluto Sex and the City, con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis (e l’attesissimo cameo di Kim Kattrall nei panni dell’irresistibile Samantha Jones). Alla fine degli Anni ‘90, Sex and the City ha preso d’assalto la televisione con la sua visione originale, onesta e divertente dell’amore, delle relazioni e del sesso, guadagnando legioni di fan in tutto il mondo. Venticinque anni dopo, And Just Like That… torna a raccontare la vita a New York di Carrie, Charlotte e Miranda, cui si aggiungono nel nuovo capitolo diversi nuovi personaggi. La seconda stagione chiude il capitolo del lutto di Carrie e lascia spazio alla gioia. Con il ritorno dello stilosissimo franchise, Carrie, Miranda, Charlotte e i loro amici sono pronti a godersi la rinascita. Perché anche dopo 25 anni, c’è sempre un’occasione per crescere.

THE BLACKLIST – STAGIONE FINALE

Tutte le domeniche su Sky Investigation e in streaming su NOW > È partita il 2 luglio l’attesa stagione finale della serie di spionaggio che dal 2013 tiene il pubblico con il fiato sospeso, e che finalmente vedrà Raymond Reddington in un ultimo confronto con i criminali della sua lista nera. Nel decimo capitolo di The Blacklist, il personaggio interpretato da James Spader, criminale che da anni collabora con l’FBI come informatore per consegnare alla giustizia una lunga lista di ricercati internazionali grazie alla sua grande esperienza sul campo, è alla resa dei conti. Nei due anni successivi alla morte di Elizabeth Keen, Raymond e i membri della task force dell’FBI hanno preso strade diverse: le loro vite sono cambiate in modo inaspettato e nessuno sa dove sia finito Reddington. Trovandosi ognuno a un bivio nella propria vita personale e professionale, uno scopo comune li spinge a rinnovare la loro missione originaria: eliminare i pericolosi Blacklister, unitisi tra loro con l’obiettivo di vendicarsi dell’uomo che ha tradito l’intero universo criminale. I membri della task force scopriranno avversari letali, cospirazioni inimmaginabili e sorprendenti tradimenti che minacciano le alleanze e scateneranno la vendetta per il passato.

UNA SPIA TRA NOI

Dal 17 luglio su Sky Atlantic e in streaming su NOW > In arrivo l’avvincente spy story Sky Exclusive ambientata in Gran Bretagna durante il periodo della Guerra Fredda ispirata al bestseller del New York Times di Ben Macintyre A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal. La serie creata dal produttore e sceneggiatore di Homeland – Caccia alla Spia Alex Cary è liberamente ispirata alla storia delle due spie britanniche e amici di vecchia data Nicholas Elliott e Kim Philby, interpretati da Damian Lewis (Homeland – Caccia alla spia, Billions) e Guy Pearce (Memento, Omicidio a Easttown, Domino). Al centro della miniserie la complessa relazione di Philby (Pearce), funzionario dell’intelligence britannica e agente sotto copertura del KGB, col collega dell’MI6, una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Quello personale di Kim nei confronti di Nicholas e quello, con implicazioni decisamente più grandi, verso la sua patria. L’amicizia tra i due protagonisti diventa così la prospettiva da cui viene raccontata una spy story che influenza ancora oggi i rapporti tra la Russia e l’America.

OUTLANDER – STAGIONE 7

Dal 19 luglio su Sky Serie e in streaming su NOW > Dai bestseller di Diana Gabaldon, torna con la prima parte della settima stagione l’amatissimo dramma in costume firmato Ronald D. Moore. Dopo gli eventi del finale della sesta, Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) dovranno affrontare nuove avversità. La Guerra d’Indipendenza è imminente, ma alcune domande rimangono ancora senza risposta. Una per tutte: chi ha ucciso la giovane Malva Christie?

L’ULTIMO BOSS DI KINGS CROSS

Dal 26 luglio in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Ispirata all’omonimo best seller autobiografia del re delle notti australiane, questa nuova serie Sky Original racconta l’ascesa nella società di Sidney di due fratelli. Lincoln Younes veste i panni di John Ibrahim, immigrato libanese a Sidney che sogna di fare fortuna: alla fine degli anni ‘80, lui e suo fratello Sam – Claude Jabbour – rimangono estasiati dalle luci di Kings Cross, un luogo noto per “ospitare” ogni forma di criminalità. John apre un nightclub e inizia ad avere successo nel suo campo, fino a diventare il più famigerato magnate dei locali notturni della zona. Fino a quando un’ondata di cocaina travolge Sidney come un’epidemia,

l’ecosistema criminale di Kings Cross vacilla ed è ora di combattere per stabilire chi comanda. I fratelli Ibrahim si troveranno a fronteggiare il re in carica, Ezra Shipman (Tim Roth), astuto e molto conosciuto boss del crimine. Ora che è diventato anziano, l’uomo più potente e temuto di Sydney si rende conto che non c’è nessuno capace di portare avanti l’eredità che ha costruito per decenni. Finché non entra in scena John Ibrahim…

WINNING TIME: L’ASCESA DELLA DINASTIA DEI LAKERS – SECONDA STAGIONE

Da agosto in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Seconda stagione per la serie targata HBO che racconta il magico decennio di gesta – sportive e non – che fece dei Los Angeles Lakers la stella più luminosa del firmamento del basket mondiale. Ricchissimo il cast: John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra, Jerry Buss; Jason Clarke in quelli del campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West; Quincy Isaiah e Solomon Hughes a interpretare rispettivamente Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Winning Time: l’ascesa della dinastia dei Lakers è tratta dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s dello scrittore sportivo Jeff Pearlman, è scritta da Max Borenstein (Godzilla) e prodotta da Adam McKay (Don’t Look Up, Succession).

BILLIONS – STAGIONE FINALE

Dal 12 agosto su Sky Atlantic e in streaming su NOW > Ultimi episodi per il longevo financial drama con Paul Giamatti creato e prodotto dagli showrunner Brian Koppelman e David Levien. L’attesissima settima e ultima stagione vedrà il grande ritorno di Damian Lewis, di nuovo nel cast per il gran finale. Le alleanze verranno capovolte, vecchie ferite riemergeranno, le lealtà saranno messe alla prova. Il tradimento assumerà proporzioni epiche, i nemici diventeranno amici diffidenti e tornerà Bobby Axelrod (Lewis), mentre la posta in gioco passerà da Wall Street al mondo intero.

DRIFT – PARTNERS IN CRIME

Da settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Nuova serie Sky Original tedesca ad alto tasso di adrenalina, Drift – Partners in crime vede Ken Duken (Berlin Falling) e Fabian Busch (23) nei panni rispettivamente di Ali e Leo, due fratelli da sempre appassionati di motori. Crescendo entrano a far parte della polizia autostradale tedesca e grazie alla loro grande esperienza alla guida riescono a inseguire a velocità inimmaginabili fuggitivi e malviventi. Vivono in simbiosi e da sempre condividono ogni cosa, ma quando Leo inizia a innamorarsi dell’ex fidanzata di Ali, Maria, il loro legame fraterno viene messo a dura prova.

THE GILDED AGE – SECONDA STAGIONE

Da settembre in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW > Bentornati nella “età dorata” della storia americana, periodo di grandi cambiamenti a livello economico, sociale e produttivo ma anche di crescente conflittualità tra vecchi e nuovi ricchi, all’alba della modernità. A firmare la serie una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume, sir Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia) che questa volta racconta l’età dorata americana di fine XIX secolo, proprio al centro del conflitto tra tradizione e modernità. Nella prima stagione, se la tradizione è incarnata dall’intransigente e orgogliosa ereditiera Agnes van Rhijn – Christine Baranski (The Good Wife) – spalleggiata dalla sorella Ada Brook (Cynthia Nixon – Sex & the City, And Just Like That…), la modernità ha le appariscenti sembianze della coppia borghese interpretata da Morgan Spector (Il complotto contro l’America) e Carrie Coon (The Leftovers). Nel mezzo, la protagonista di questa storia, interpretata da Louisa Jacobson Gummer: Marion Brook, la malcapitata nipote di Agnes e Ada che si ritrova suo malgrado, insieme all’aspirante scrittrice Peggy Scott (Denée Benton), nel bel mezzo di una contesa tra le zie e i nuovi, rampanti vicini.

DOMINA – SECONDA STAGIONE

Dall’8 settembre in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW – Guarda il trailer

THE EQUALIZER – TERZA STAGIONE

Da settembre su Sky Investigation e in streaming su NOW > La pluripremiata attrice, cantante e produttrice americana Queen Latifah sta per tornare con la terza stagione dell’apprezzato reboot della celebre serie Un giustiziere a New York, in onda tra il 1985 e 1989, nonché della omonima saga cinematografica con Denzel Washington. Queen Latifah veste i panni di Robyn McCall, una donna single di New York, divorziata, alle prese con una figlia adolescente (Laya DeLeon Hayes), ex agente operativa di un’organizzazione vicina alla CIA incaricata dal governo federale di occuparsi di operazioni non proprio pulite. Un’eroina moderna che sceglie di combattere per gli innocenti, per coloro accusati ingiustamente di crimini non commessi. In questa stagione, mentre la situazione con la sua famiglia si fa

sempre più complessa quando sua figlia Delilah (Laya DeLeon Hayes) e sua zia Vi (Lorraine Toussaint) scoprono la sua vita segreta da giustiziera, Robyn viene rapita. Sarà compito delle persone vicine a lei riuscire a trovare un modo per salvarla e riportarla a casa.

UN’ESTATE FA

Da ottobre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW – Guarda le prime immagini

DAS BOOT – QUARTA STAGIONE

Da ottobre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Torna coi nuovi episodi il dramma bellico Sky Original che racconta gli orrori della Seconda Guerra Mondiale dall’inedito punto di vista dell’esercito tedesco e delle sue flotte sottomarine. La serie, sequel del film U-Boot 96 di Wolfgang Petersen e tratta dai romanzi Das Boot e Die Festung di Lothar-Günther Buchheim, intreccia diverse storie spostandosi dalle acque di La Rochelle a Lisbona fino a Kiel, ripercorrendo i tragici eventi di un periodo storico buio e controverso. Nel cast molti rinomati volti internazionali, tra cui Ray Stevenson (Rome, Dexter, Black Sails), l’alto ufficiale britannico Swinburne, temutissimo nemico di Ehrenberg, Franz Dinda (The Cloud), Tom Wlaschiha (Il Trono di Spade, Stranger Things) in quelli dell’ufficiale della Gestapo Hagen Forster, e Rick Okon (Romeos) in quelli del giovane ufficiale Klaus Hoffmann.

UNWANTED – OSTAGGI DEL MARE

Dall’autunno in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Debutterà su Sky e NOW in autunno in tutti i paesi in cui Sky è presente in Europa la nuova serie Sky Original creata e scritta da Stefano Bises, in otto episodi prodotti da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e a Indiana Production. La serie è liberamente tratta da “Bilal”, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara. Alla regia Oliver Hirschbiegel.

Numerosissimo e multiculturale il grande cast della serie, capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz e con Dada Fungula Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N’Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams. Unwanted – Ostaggi del mare racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell’equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave. La situazione precipiterà quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, da dove sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave. Una serie scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. – Guarda le prime immagini

EPISODIO 6

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE – LA SERIE

Dall’autunno in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW > – Guarda le prime immagini

PROGETTO LAZARUS – SECONDA STAGIONE

Entro il 2023 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Nella seconda stagione dell’adrenalinica serie Sky Original scritta da Joe Barton, nominato ai BAFTA, e Howard Overman, la lotta per garantire il futuro non è mai stata così intensa: quando il mondo si blocca in un loop temporale – nel quale ogni tre settimane il mondo finisce – la squadra Lazarus deve correre contro il tempo per trovare una soluzione prima che l’umanità venga spazzata via per sempre. Tra loro c’è il risoluto agente speciale George (Paapa Essiedu), caduto in disgrazia dopo aver tradito l’organizzazione in nome dell’amore. George è determinato a riscattarsi e a riconquistare la fiducia dei suoi amici, dei suoi colleghi e dell’amore della sua vita.

TRUE DETECTIVE – NIGHT COUNTRY

Dall’autunno in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Dopo Matthew McConaughey e Woody Harrelson, Colin Farrell e Rachel McAdams, Mahershala Ali e Carmen Ejogo, che hanno formato le celebri coppie di investigatori protagoniste delle passate stagioni, l’attesissima quarta stagione dell’acclamata serie HBO e Sky Exclusive vede protagoniste Jodie Foster, Premio Oscar® per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, al suo grande ritorno in tv, e Kali Reis (Catch the Fair One) confrontarsi per risolvere una nuova, agghiacciante indagine. Alla regia Issa López, fra i produttori esecutivi anche Barry Jenkins (Moonlight). Siamo in Alaska e quando la lunga notte invernale cala a Ennis, i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità del posto per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

ONE CHICAGO

Dall’autunno su Sky Serie e in streaming su NOW > Continua inarrestabile il successo del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med. La prossima stagione vedrà il debutto dei nuovi episodi di Chicago Med, ancora ambientati nel Gaffney Chicago Medical Center, i cui coraggiosi dottori e infermieri continueranno ad affrontare le emergenze mediche più complicate della città. Decima stagione per Chicago P.D.. Gli uomini e le donne dell’Intelligence Unit del Chicago Police Department contrastano il crimine della iconica città dell’Illinois, con il sergente Hank Voight (Jason Beghe) sempre pronto a combattere per mantenere sicura la sua città, insieme al suo volenteroso team. In arrivo in autunno anche l’undicesima stagione di Chicago Fire, che vede il ritorno degli eroici vigili del fuoco e paramedici della Firehouse 51, sempre pronti a mettere in pericolo la propria vita per proteggere i cittadini. Con Taylor Kinney, Kara Killmer e David Eigenberg.

LAW & ORDER: I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA – STAGIONE 22

Prossimamente su Sky Investigation e in streaming su NOW > Tornano le indagini della squadra investigativa della Polizia di New York guidata da Olivia Benson (la vincitrice dell’Emmy® Award Mariska Hargitai) – l’Unità vittime speciali – votata a risolvere i casi più delicati, quelli che riguardano crimini a sfondo sessuale, abusi sui minori e casi di violenza domestica. Giunto alla ventiduesima stagione, il più iconico e longevo dei franchise di Dick Wolf è più in salute che mai.

M. IL FIGLIO DEL SECOLO

Nel 2024 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Leggi il cast ufficiale

CALL MY AGENT – ITALIA | SECONDA STAGIONE

Nel 2024 in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW > La lista delle nuove guest star

UN AMORE

Nel 2024 in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW > Le prime immagini

IL RE – SECONDA STAGIONE

Nel 2024 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Il controverso “Re” di Luca Zingaretti torna protagonista nei nuovi episodi del prison drama Sky Original prodotto da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. In otto episodi diretti daGiuseppe Gagliardi, la seconda stagione è scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini e vede l’amatissimo attore romano di nuovo nei panni di Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera alla fine della prima stagione reso prigioniero del suo stesso regno, il San Michele. Accanto a Luca Zingaretti tornano Isabella Ragonese, che interpreta di nuovo Sonia Massini, ora comandante delle guardie penitenziarie del San Michele, Anna Bonaiuto ancora nei panni del pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Laura Lombardo, che nella nuova stagione verrà “promossa e trasferita” in un altro tribunale proprio per colpa sua, e Barbora Bobulova, che nei nuovi episodisarà di nuovo l’ex moglie del personaggio interpretato da Zingaretti, un’agente dei servizi che lavora nel reparto cybersicurezza. Torna anche Alida Baldari Calabria, interprete della giovanissima figlia di Bruno. New-entry nel cast di questa stagione sono Fabrizio Ferracane nei panni di Gregorio Verna, a capo dei servizi segreti, Thomas Trabacchi in quelli di un magistrato detenuto al San Michele, Vittorio Mancuso, Caterina Shulha che sarà Claudia Agosti, l’avvocata di Mancuso, e Stefano Dionisi nei panni di un detenuto del carcere che diventa presto amico di Testori. Bruno Testori è ora un detenuto nel suo stesso carcere, quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio deve far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera, scoprendo perché si sia macchiato di quel delitto prima che l’uomo testimoni davanti a un GIP. Quando Bruno comincia a sospettare la sua innocenza e a temere che i servizi lo stiano usando, decide di vederci chiaro. Sarà l’inizio di una battaglia per la verità il cui prezzo da pagare si rivelerà altissimo. La serie sarà disponibile in tutti i paesi in cui Sky è presente. Il distributore internazionale è Fremantle.

DOSTOEVSKIJ

Nel 2024 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Fra i titoli senz’altro più importanti del 2024, la prima serie TV dei fratelli D’Innocenzo, DOSTOEVSKIJ, in sei episodi da loro anche scritti. Una in-house production Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica. Talenti rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni grazie al loro fulminante esordio con La terra dell’abbastanza e al successo dei loro progetti successivi – Favolacce, Orso d’Argento per Sceneggiatura alla Berlinale, e America Latina, Fabio e Damiano D’Innocenzo dirigono un noir che avrà per protagonista Filippo Timi nei panni di un brillante e tormentato detective dal passato doloroso. Nel cast della serie Sky Original anche Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni. Dostoevskij segue le indagini di un poliziotto dal passato guasto e dal futuro inevitabile, Enzo Vitello, che si trova a indagare sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale, soprannominato Dostoevskij a causa delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine. Ossessionato dalle parole del killer, il poliziotto arriva al punto di intraprendere una pericolosa indagine in solitaria, avvicinandosi sempre di più all’inquietante verità.

L’ARTE DELLA GIOIA

Nel 2024 in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW > Un romanzo “scandaloso”, rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all’estero; un’acclamata regista come Valeria Golino, al suo debutto dietro la macchina da presa di una serie TV; un cast di primissimo piano, per un period drama ambientato nella Sicilia di inizio ‘900. Grande è l’attesa per L’Arte della Gioia, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (in libreria con Einaudi). La serie racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Nel cast Tecla Insolia nei panni della giovanissima Modesta, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce. E con Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata. Scritta da Valeria Golino, Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, la serie racconta la drammatica e avventurosa vita di Modesta: nata il primo gennaio del 1900 da una povera famiglia della Sicilia rurale, dopo un tragico incidente che la strappa alla sua famiglia viene accolta in un convento, dove grazie alla sua intelligenza e caparbietà diventa la protetta della Madre Superiora. Successivamente approda alla villa della Principessa Brandiforti, dove si renderà indispensabile acquistando sempre maggiore potere a palazzo. Questo incessante movimento di emancipazione si accompagna ad unpercorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a scoprire e rivendicare il diritto al piacere e alla felicità.

L’Arte della Gioia è realizzata con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

MARY & GEORGE Prossimamente in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW > Un cast stellare per una nuova serie Sky Original in costume, a partire dall’attrice premio Oscar® e vincitrice del premio BAFTA Julianne Moore (Still Alice, Lontano dal paradiso). Con lei Nicholas Galitzine (Cenerentola, Purple Hearts), Tony Curran (Mayflies, Your Honor) e Nicola Walker (The Split, Unforgotten). Scritta dall’acclamato drammaturgo DC Moore (Killing Eve, Temple), e basata sul saggio The King’s Assassin di Benjamin Woolley, Mary & George è un period drama estremamente audace ispirato all’incredibile storia vera di Mary Villiers, che crebbe il suo affascinante e carismatico figlio, George, affinché potesse sedurre Re Giacomo VI di Scozia, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra, e diventare il suo potentissimo amante. Grazie a scandalosi intrighi, il duo di umili origini divenne la coppia madre-figlio più ricca, più titolata e influente che l’Inghilterra avesse mai visto, nonché la coppia più fidata di consiglieri del re.

IL TATUATORE DI AUSCHWITZ

Prossimamente in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Arriverà l’anno prossimo una nuova serie Sky Original tratta dalla struggente storia vera di Lale e Gita Sokolov, come raccontata dal bestseller di Heather Morris Il tatuatore di Auschwitz. Lale (Jonah Hauer-King – La Sirenetta, World on Fire) arriva ad Auschwitz-Birkenau nel 1942 e, poco dopo il suo arrivo, diventa uno dei tätowierer (tatuatori), coloro ai quali cui viene affidato il compito di tatuare il numero di matricola sulle braccia dei compagni di prigionia. Un giorno incontra Gita (Anna Próchniak – Baptiste, Warsaw 44), in fila per farsi tatuare il numero di matricola sul braccio. Per i due sarà amore a prima vista, e avrà così inizio una indimenticabile storia di coraggio e umanità. Circa 60 anni dopo, Lale (Harvey Keitel – The Irishman, Youth – La giovinezza) incontra la scrittrice esordiente Heather Morris (Melanie Lynskey – The Last of Us, Yellowjackets), e rimasto vedovo da poco trova il coraggio di raccontare al mondo la sua storia.

BLOCCO 181 – SECONDA STAGIONE

Prossimamente in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Sul set dopo l’estate 2023 la seconda stagione della serie Sky Original ambientata tra le comunità multietniche della Milano di oggi, ancora in collaborazione col pioniere del rap in Italia Salmo. Prodotta in-house da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film, la nuova stagione sarà diretta da Ciro Visco, già tra i registi della prima. Le vite del trio protagonista, interpretato dai giovani e talentuosi Laura Osma (Bea), Alessandro Piavani (Ludo) e Andrea Dodero (Mahdi), tornano a intrecciarsi in una periferia di Milano sempre più complessa e attuale. Il legame speciale tra i tre protagonisti dovrà ancora una volta fare i conti con le regole dell’appartenenza dei ragazzi, sfidando tutto e tutti grazie a quella voglia di ritagliarsi, ad ogni costo, il loro posto nel mondo.

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA VERA STORIA DEGLI 883

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW > Guarda la prima immagine ufficiale

THE WHITE LOTUS – TERZA STAGIONE | HOUSE OF THE DRAGON – SECONDA STAGIONE

Prossimamente in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Due grandi ritorni per due fra le serie più amate della scorsa stagione, entrambe HBO e Sky Exclusive: dopo aver aperto le porte dei resort delle Hawaii e di Taormina, la terza stagione di The White Lotus, serie vincitrice di 10 Emmy Awards scritta e diretta da Mike White, sceglie la Thailandia come prossima sede della immaginaria catena di resort di lusso del titolo. House of the Dragon, ambientato 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, torna invece per la sua attesissima seconda stagione. La serie, ispirata al romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, co-creatore e tra i produttori esecutivi, si concentra sulla cosiddetta “Danza dei Draghi”, il conflitto civile scoppiato nei Sette Regni tra i due rami di Casa Targaryen, e i rispettivi draghi, per la successione al Trono di Spade alla morte di re Viserys I.

YELLOWSTONE – STAGIONE FINALE, SECONDA PARTE

Prossimamente su Sky Atlantic e in streaming su NOW > Il pluripremiato Kevin Costner è il protagonista assoluto del western moderno più amato degli ultimi anni, vero caso televisivo osannato da critica e pubblico. Creata da Taylor Sheridan, la serie segue le vicende di John Dutton (Costner), proprietario dell’iconico quanto redditizio e conteso ranch del Montana. Nella seconda parte della quinta e ultima stagione della serie, la lotta per difendere Yellowstone continua sotto la minaccia delle imposizioni della Market Equities e delle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock. Nel cast, protagonisti insieme al Premio Oscar® Kevin Costner, anche Kelly Reilly (Sherlock Holmes, Orgoglio e Pregiudizio), Luke Grimes (American Sniper, True Blood) e Wes Bentley (American Beauty, Interstellar) nei panni dei figli di John Dutton (rispettivamente Beth, Kayce e Jamie).

THE SYMPATHIZER

Prossimamente in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Basata sull’omonimo romanzo vincitore del Premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen, The Sympathizer (HBO) è un thriller di spionaggio e una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam, e il suo conseguente esilio negli StatiUniti. Una serie intrigante e innovativa che vede nel cast Robert Downey Jr. interpretare più ruoli. Lo accompagnano fra gli altri Sandra Oh (Killing Eve, Grey’s Anatomy) e Fred Nguyen Khan (Transplant).

THE REGIME

Prossimamente in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Il Premio Oscar® Kate Winslet è protagonista del nuovo, attesissimo titolo HBO diretto da Stephen Frears e Jessica Hobbs e scritto da Will Tracy, sulle storie di coloro che abitano tra le mura del palazzo di un moderno e immaginario regime europeo, mentre comincia a disfarsi lentamente. Nel cast, fra gli altri, anche Hugh Grant (Notting Hill, Operation Fortune, The Undoing) e Matthias Schoenaerts (Django, Un sapore di ruggine e ossa).