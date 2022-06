Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per la stagione 3 e 4 della sua serie, progetto con protagonista Gary Oldman. I nuovi episodi saranno tratti dai prossimi due romanzi della serie Slough House del vincitore del CWA Gold Dagger Award Mick Herron.

Nella terza stagione di Slow Horses, le spie cadute in disgrazia di Jackson Lamb lavorano insieme per sconfiggere un agente corrotto quando uno di loro viene rapito. La quarta stagione si apre con un avvenimento che fa esplodere segreti personali, scuotendo le già instabili fondamenta di Slough House.

La serie è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio. Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all’Oscar Kristin, Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e il candidato all’Oscar Jonathan Pryce.

Slow Horses è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films e adattata per la televisione da Will Smith (Veep – Vicepresidente incompetente). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith, Jane Robertson and Graham Yost sono i produttori esecutivi della serie. Saul Metzstein dirigerà la terza stagione, mentre il regista per la quarta stagione non è stato ancora annunciato.

La prima stagione di sei episodi di Slow Horses è stata lanciata a livello globale su Apple TV+ venerdì 1 aprile 2022, con la seconda stagione che sarà presentata in anteprima mondiale entro la fine dell’anno, diretta da Jeremy Lovering.

Fonte: Comunicato stampa Apple TV+