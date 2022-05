non è al lavoro solo sulla seconda stagione di, ma anche su un progetto satirico ispirato proprio al successo della serie Netflix che ha battuto ogni record.

Lo sceneggiatore coreano ha rivelato a Deadline che è nelle prime fasi di sviluppo The Best Show on the Planet, di cui non sono stati diffusi i dettagli. La comedy rifletterà la sua esperienza personale nel creare una serie che è diventata inaspettatamente e con grande rapidità un successo internazionale.

Squid Game, nel 2021, ha battuto ogni record di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming raggiungendo oltre 100 milioni di case e rimanendo a lungo nella lista degli show più visti sulla piattaforma a livello internazionale.

La seconda stagione dovrebbe arrivare nel 2023 o probabilmente nel 2024 ed è attualmente in fase di sviluppo.

