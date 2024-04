Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella première della stagione 5 di Star Trek: Discovery c’è un legame con The Next Generation, spiegato dalla showrunner Michelle Paradise.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’episodio il Capitano Michael Burnham (Sonequa Martin Green) e l’equipaggio dell’USS Discovery cercano di ottenere la tecnologia dei Progenitori, gli antichi alieni il cui DNA è legato a tutta la vita umanoide nella galassia.

La puntata è infatti un sequel di The Chase, la puntata della stagione 6 di The Next Generation.

Paradise ha spiegato:

Qualcuno l’ha proposto. Era un episodio che in un certo senso mi è rimasto in mente perché esplora delle idee così grandi e poi, alla fine, vanno semplicemente avanti e avevo così tante domande di quella puntata. In quell’episodio, ovviamente, non sono chiamati Progenitori, abbiamo dato loro un nome e ci stavamo in realtà chiedendo, durante la quarta stagione, se dovessero far parte di quella stagione.

Paradise ha proseguito:

Poi la storia è continuata nella stagione quattro con il 10-C, è diventato semplicemente troppo includerli. Ma l’idea dei progenitori e di ciò che volessero dire e il tipo di domande che stavamo tutti facendo sono rimasti in un certo senso con noi. E quindi, quando abbiamo iniziato a lavorare alla stagione 5, sapendo che volevamo una stagione con azione e avventura, siamo ritornati a quell’idea di come fossero state gettate le basi della vita nella galassia e ciò che avrebbe potuto essere, chi l’ha fatto e come, e tutto il resto, e allora è diventato il centro della nostra avventura.

La stagione 5 sembrava la più adatta a proseguire il racconto di The Chase:

Anche ripensandoci, non c’è niente di cui avremmo parlato che avremmo fatto in modo diverso se avessimo saputo che era l’ultima stagione. E, certamente, per quanto riguarda le domande che fa emergere, i percorsi che i nostri eroi stanno facendo per quanto riguarda la ricerca di significato e del scoprire di più su sé stessi e sulla crescita, tutto quello emerge naturalmente quando si sta parlando della vita stessa. Penso che probabilmente saremmo andati nella stessa direzione.

Che ne pensate del legame tra la stagione 5 di Star Trek: Discovery e The Next Generation?

Nel cast ci sono Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). Tra le guest star ci sono invece Elias Toufexis ed Eve Harlow, interpreti di L’ak e Moll.

Gli showrunner sono Alex Kurtzman e Michelle Paradise.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili