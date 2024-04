La showrunner di Star Trek: Discovery ha promesso che la stagione finale di Star Trek: Discovery concluderà in modo soddisfacente tutte le storie dei personaggi.

L’ultima stagione debutterà su Paramount+ il 4 aprile e il cast e la troupe hanno avuto il permesso di girare per tre giorni in più rispetto a quanto previsto, avendo saputo in un secondo momento che non ci sarebbe stato un rinnovo, riuscendo così a chiudere le parti della storia che rischiavano di rimanere in sospeso.

Durante l’evento WonderCon, la showrunner ha spiegato:

Avendo avuto l’opportunità di girare per qualche giorno in più, ho la sensazione che siamo riusciti a concludere la serie in un modo così soddisfacente! Posso dirvi che non resteranno domande in sospeso. Non si tratta di: ‘O mio dio, moriranno tutti?’ e non potrete mai scoprirlo. Sarà un epilogo completo.

Paradise ha inoltre lodato lo studio e il network:

Quando abbiamo scoperto che sarebbe stata la nostra ultima stagione, ci hanno dato l’opportunità di girare per qualche giorno in più, per realizzare del materiale aggiuntivo. Devo dire che questo ci ha dato l’opportunità di chiudere tutto in un modo che, vi prometto, sarà così soddisfacente per tutti voi che siete stati coinvolti in questo show.

La showrunner ha ribadito:

Avere l’opportunità di farlo ha significato così tanto per noi, personalmente, che abbiamo dato così tanto a questa serie. Ed è così raro che accada, ma sapevano tutti quanto significasse la serie per voi e per noi, e ci hanno dato l’opportunità di farlo e questo credo vi renderà davvero felici.

