La stagione 5 di Star Trek: Discovery sarà l’ultima e l’attrice Sonequa Martin-Green ha parlato di cosa spera abbia lasciato la storia di Michael Burnham ai fan della saga dopo gli episodi in arrivo il 4 aprile su Paramount+.

L’interprete del capitano al centro della trama ha spiegato:

Per me è così difficile prevederlo. Penso che lo capirò con lo scorrere del tempo. Credo che quando le persone ci ripensano è il momento in cui la situazione diventa realmente chiara. Ma spero, prima di tutto, che essere stata un capitano nero e donna faccia parte dell’eredità del personaggio.

Sonequa ha quindi aggiunto:

La star della serie ha sottolineato:

Spero inoltre, e forse non dovrei dirlo ma lo farò ugualmente, che ci sia un po’ di tutti i capitani. Spero che possiate vedere un po’ di tutti loro in Burnham. Burnham è molto sé stessa e unica, ma spero che si possa vedere che c’è un po’ di tutti loro lì dentro… Non so, non posso realmente dirlo! Come me tra tre anni! Datemi un po’ di tempo per pensarci.