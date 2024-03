La quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery arriverà su Paramount + il 4 aprile. Doug Jones, interprete dal Comandate Saru, racconta un avvertimento ricevuto da parte di Patrick Stewart quando lo ha incontrato agli Academy Awards nel 2018. A quei tempi infatti era uscita solo la prima stagione della serie e non era stata accolta bene.

Penso che Sir Patrick Stewart abbia detto la cosa giusta quando l’ho incontrato agli Oscar. Non voglio vantarmi o nulla del genere. Ero agli Oscar, all’inizio del 2018, e avevamo appena finito di girare la prima stagione di Discovery. E lui è proprio dietro di me nella fila del red carpet… Quindi stavo in fila con la signorina Laurie, e lei sussurra: “Quello è Patrick Stewart!” Così mi giro verso di lui e gli dico: “Signore, Mister Patrick, Mister Stewart, eh, sono Doug Jones e sono in La forma dell’acqua. Ecco perché sono qui, ma abbiamo una collegamento io e lei. Sono anche nella nuova serie di Star Trek: Discovery.” Tutto quello che mi ha detto è stato [imita la voce di Stewart]: “Oh. Spero che tu sappia a cosa vai incontro…” Sì, ora so di cosa parlava e amo ogni minuto di tutto questo!