Sonequa Martin-Green ha svelato in che modo Jonathan Frakes, star della serie Star Trek: The Next Generation, ha sostenuto il cast e gli interpreti di Discovery quando ha debuttato la serie, anticipando che i fan avrebbero potuto avere una reazione negativa al nuovo capitolo della storia.

L’attrice, intervistata da TrekMovie, ha infatti ricordato:

Vi ricordate quando all’inizio abbiamo avuto molte critiche, e le persone stavano attaccandoci per molti motivi? Aveva senso. Abbiamo sempre detto che comprendevamo da dove provenivano. E abbiamo avuto così tanto rispetto perché queste critiche avevano origine in una situazione all’insegna di amore, lealtà, intelligenza, intelletto e tutto il resto… Ma abbiamo pensato: ‘Abbiamo così tante persone a cui dimostrare che hanno torto e abbiamo molto da dimostrare a noi stessi’.

Frakes ha proseguito sottolineando parlando dell’interprete di William Riker:

Jonathan Frakes, uno dei nostri registi preferiti, ci ha realmente guidati e presi sotto la sua ala. Ci ha accolti come una guida per il resto della saga. E ha detto: ‘No, no, no. Benvenuti. Ecco come vanno le cose. Odiavano anche noi’.

La protagonista di Star Trek: Discovery ha ricordato:

Ricevevano delle lettere in cui si diceva: ‘Non abbiamo bisogno di noi… Perché state cercando di ostacolare il nostro Kirk e Spock?’. Ha detto che a The Next Generation sono state necessarie tre stagioni per poter finalmente prenderci la mano. Mi ricordo come siamo stati confortati da quella spiegazione. Sono ancora grata nei suoi confronti perché è stato realmente gentile e, all’inizio, come un Papà Orso per noi.

Star Trek: Discovery 5, la trama

Nella quinta e ultima stagione il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery scoprono un mistero che li condurrà in un’epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare il premio per sé e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo.

Il cast della quinta stagione di STAR TREK: DISCOVERY comprende Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). La quinta stagione vede anche le guest star ricorrenti Elias Toufexis (L’ak) e Eve Harlow (Moll).

