La stagione 5 di Star Trek: Discovery sarà l’ultima e Doug Jones, interprete di Saru, ha svelato come ha detto addio al personaggio che interpreta dal 2017.

L’attore, intervistato da ComicBook, ha spiegato:

Oh sì. Non stavo lasciandolo andare. Sì. L’ultima volta che mi sono tolto il costume di Saru non l’ho tagliato e gettato dall’altra parte della stanza.