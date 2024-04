La prima stagione in onda dal 25 settembre 2017 su Netflix

La stagione 5 di Star Trek: Discovery sarà l’ultima, ma Sonequa Martin-Green non esclude che in futuro ci siano crossover con altri progetti della saga in cui sia necessaria un’apparizione del Capitano Michael Burnham.

La protagonista e produttrice della serie, intervistata da TrekMovie, ha infatti parlato delle possibili opportunità offerte dalla produzione di altri show o film.

Sonequa ha ammesso che avrebbe voluto parlare dell’eventualità di apparire in Starfleet Academy:

Vorrei averlo fatto! Parliamo molto di opportunità legate ai film. Parliamo di possibili opportunità per crossover. Penso sia difficile perché dove finiremo è molto oltre il punto dove è andato ogni altro progetto di Star Trek. Penso che la storia si concluderà nel 3191.

L’attrice ha aggiunto:

Quindi c’è davvero poco che possiamo fare per quanto riguarda non rompere troppe regole perché abbiamo fatto un salto nel futuro, quella era la nostra ultima possibilità. Ma penso che ci siano alcune opportunità legate a crossover che potrebbero emergere, forse con Starfleet Academy. Sarebbe molto divertente fare un film. Non ho sentito nessuno parlarne, ma potrebbe essere davvero divertente.

Starfleet Academy era ambientata durante la quarta stagione di Discovery e nella storia potrebbe essere coinvolta Sylvia Tilly (Mary Wiseman).

