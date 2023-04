Il finale della stagione 3 di Star Trek Picard verrà trasmesso nei cinema IMAX degli Stati Uniti.

La proiezione si terrà Mercoledì 19 aprile, nei dieci cinema IMAX partecipanti negli Stati Uniti che trasmetteranno in anticipo gli ultimi due episodi della terza stagione di Star Trek: Picard. Il finale della serie debutterà invece su Paramount+ giovedì 20 aprile. Ancora non sappiamo quando verrà trasmessa in Italia.

I dieci cinema scelti si trovano a Los Angeles, New York, Phoenix, San Francisco, Seattle, Orlando, Washington DC e Dallas. Oltre alle proiezioni, ci sarà in omaggio un poster dell’ultima stagione e ulteriori vantaggi per i fan che assisteranno allo spettacolo. I fan della proiezione di Los Angeles potranno anche partecipare a una sessione di domande e risposte dal vivo con Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Brent Spiner, Jeri Ryan e i produttori esecutivi Alex Kurtzman e Terry Matalas dopo la proiezione. Il Q/A sarà trasmesso anche alle altre proiezioni IMAX.

Vorreste vedere Star Trek: Picard al cinema? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili