Nella stagione 1 di Star Trek: Picard, scopriamo che Soji e la sua defunta sorella gemella Dahj sono le “figlie” di Data, costruite a partire da uno dei neuroni positronici dell’androide interpretato da Brent Spiner. La prima, in particolare, era stata programmata per credere di essere umana, ma quando è stata “attivata”, si è ricordata di essere un androide e ha iniziato a mostrare alcuni dei tratti distintivi del “padre”.

Ospite del The Big Sci-Fi Podcast, l’interprete del personaggio, Isa Briones, ha rivelato di aver ricevuto l’aiuto e il supporto di Spiner sul set:

Il team creativo è stato chiaro: “Non devi essere un remake di Data. Non stai ricreando nulla di ciò che è stato fatto prima. Sei un’entità a sé stante“. Ma porti con te questa eredità, e quindi questo è più che altro il veicolo che è Soji. Quindi non significa “come faccio a diventare come lui?“, ma quali sono le cose che posso apportare al personaggio per onorare quell’eredità.

Una cosa che volevano assolutamente era [che riproponessi] ogni tanto il tic alla testa di Data. Non per insisterci troppo, ma solo per dire: “C’è“. Quindi c’è questa cosa che ti ancorerà a Data… Credo di non aver nemmeno chiesto a [Brent Spiner]… Ero così imbarazzato se avessi dovuto chiedergli: “Ehi, posso avere un aiuto?” Ma lui, credo, ha visto che era nella sceneggiatura e mi ha chiesto: “Ehi, hai bisogno di aiuto?“. Voglio dire, sarebbe stato fantastico! E ha inclinato la testa con me e mi ha detto: “Fallo tuo. Fai quello che vuoi”.