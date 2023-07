Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia che Donald Glover e suo fratello Stephen stanno lavorando allo sviluppo della serie tv Star Wars: Lando e un tweet di Billy Dee Williams ha suscitato l’entusiasmo dei fan che sperano in un coinvolgimento dell’interprete originale del personaggio.

L’attore ha infatti condiviso un post in cui annuncia che “Qualcosa di eccitante sta per arrivare”.

Per ora Billy non ha svelato ulteriori dettagli e i fan hanno ipotizzato che il post faccia riferimento a un nuovo fumetto dedicato alle avventure di Lando Calrissian o a un suo coinvolgimento nell’atteso show in fase di sviluppo per Disney+. Alcuni appassionati della saga stellare hanno infatti condiviso la propria speranza che l’attore appaia negli episodi e ci siano poi dei flashback interpretati da Donald Glover, permettendo così a entrambe le star di apparire sul piccolo schermo.

Attualmente non resta che attendere per scoprire se questo desiderio diventerà realtà.

